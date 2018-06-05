Karabük’te MHP birinci parti olmak için çalışıyor

Büyük Kulüp’te düzenlenen iftar programına MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, MHP Karabük Milletvekili Adayları, Seyit Ahmet Karabacak, Çetin İpek, teşkilat ve basın mensupları katıldı.

MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar, alınan erken seçim kararının daha önceden tahmin ettiklerini ve bunun için teşkilatlarını günler öncesinden hazırladıklarını belirterek, “Teşkilatımız aday adaylarımızı ve adaylarımızı seçerken şeffaf bir politika izlemiştir. Temayül sonuçlarını teşkilatımız önünde açıkladık. Listeyi de genel merkezimiz onaylayarak kabul ettiler. Listelerimiz ilan edildiği andan itibaren Karabük il merkezimizde olsun, ilçelerimizde olsun, teşkilatlar olarak, adaylar olarak canla başla partimizin başarılı sonuçlar alması için çalışmaktayız” dedi.

“İnsanlar bir şeyleri değiştirmek istiyor”

Yapılan mahalle ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşların teveccühü ile karşılaştıklarını ifade eden MHP Karabük 1.sıra Milletvekili Adayı Seyit Ahmet Karabacak, “Bizler bu yolculuğa çıkarken maddi hiçbir şey düşünmedik. Tek düşündüğümüz, ülkemizin bekası ve milli birliği beraberliğidir. Hiçbir siyasi parti ile sıkıntımız yok. Yapmış olduğumuz mahalle, ilçe gezilerinde halkımızın büyük teveccühü var. İnsanlarımız bizden maddi olarak hiçbir şey istemiyorlar, sadece bizim milletvekili olup onlara sahip çıkmamızı istiyorlar. İnsanlar artık bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Bizde bu değişimin içinde olacağız. Vekil olursak çok şey değişecek ve Karabük kazanacak” diye konuştu.

“Karabük’te birinci parti olmayı hedefliyoruz”

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi iki temel üzerinde durduğunu hatırlatan MHP Karabük 2.sıra Milletvekili Adayı Çetin İpek şunları söyledi: “Cumhur ittifakı millet aklı olarak nitelendirdiğimiz cumhurbaşkanı seçiminde üstümüze düşen görevi yapacağız. İkinci unsur olarak Milliyetçi Hareket Partisi mecliste sayısal ve siyasal ağırlığını sağlamak için çalışmalarını devam ettirmektedir. Biz Karabük’te en az yüzde 50 artı 1 diyoruz. Yani Karabük’te birinci parti olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız olumlu bir şekilde devam etmektedir. Halkımızdan isteğimiz şudur, Türkiye gündemini, Karabük’ü iyi değerlendirmelerini istiyor, partimizi desteklemelerini diliyorum.”