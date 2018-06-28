Karabük’te otomobil 25 metreden kanyona uçtu: 1 yaralı

Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Beşbinevler Mahallesi Kanyonvadi mevkisinde meydana geldi. Mecbure K. (40) idaresindeki 42 M 6085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metreden kanyona uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçta bulamadı. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, ters dönen aracın yakınında yaralı halde bulundu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan ekipler, Mecbure K.’yı Özel Medikar Hastanesine kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.