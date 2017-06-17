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17 Haziran 2017 19:32

Karabük’te otomobil çaya uçtu

Karabük’te bir otomobil Filyos Çayı’na uçtu.

Karabük’te otomobil çaya uçtu

17 Haziran 2017 19:32

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Yenice karayolu Fatih Mahallesi üzerinde meydana geldi. Yenice istikametinden Karabük’e seyreden Kemalettin Kirenli idaresindeki 78 AJ 001 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Filyos Çayı’na uçtu. Aracın çaya uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis’e haber verdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yanındaki iki kişi, otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.




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