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16 Temmuz 2018 12:56

Karabük’te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Karabük’te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

16 Temmuz 2018 12:56

Kazada bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Hüseyin Güngör (47) yönetimindeki 06 GR 407 plakalı otomobil hatalı solla yaptığı sırada Kirkille mahallesinde karşı yönde gelmekte olan Orhan Çelikoğlu (40) 78 SS 771 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonra bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve AFAD ekibi sevk edilirken, çarpışma sonrası hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan Hüdayet Çelikoğlu (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobillerden çıkarılan, Hüseyin Güngör, Okay Güngör (24), Emine Güngör (43) ile diğer otomobilde bulunan Orhan Çelikoğlu, Umut Çelikoğlu (10), Yunus Emre Çelikoğlu (8),Turan Çelikoğlu (33) olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışarak feci şekilde can veren Hüdayet Çelikoğlu’nun cansız bedeni ise ekiplerin çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Durumları ağır olan Turan ve Orhan Çelikoğlu ameliyata alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol savcının incelemesinin ardından otomobiller kaldırıldıktan sonra yeniden trafiğe açıldı.




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