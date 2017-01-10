Karabük’te PKK/KCK üyesi 1 kişi yakalandı

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütü (PKK/KCK) üyeliğinden aranan şahıs, Karabük’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi İ.G. (44), Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda Cumayanı köyüne düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığında sorgusu yapılan zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine sevk edildi. Daha önce de örgüt üyeliğinden dolayı 3 yıl cezaevinde yattığı öğrenilen İ.G.’nin Diyarbakır’da örgütten eğitim alıp Karabük’te vatandaşları örgüte kazandırma ve yönlendirmeye yönelik çalışma yaptığı tespit edildi.