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16 Nisan 2017 22:34

Karabük’te resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 60,68 ’evet’ çıktı

Türkiye genelinde yapılan halk oylamasında Karabük’te kesin olmayan sonuçlara göre sandıktan yüzde 60,68 ’evet’ çıktı.

Karabük’te resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 60,68 ’evet’ çıktı

16 Nisan 2017 22:34


Karabük’te sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 173 bin 150 kişiden, 150 bin 64 kişi sandık başına gitti. Yapılan sayıma göre, 146 bin 615 kişinin oyu geçerli, 3 bin 449 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, toplam oyun yüzde 60,68’ine denk gelecek biçimde 88 bin 969 kişi ‘evet’, yüzde 39.32’üne denk gelecek biçimde de, 57 bin 564 kişi ‘hayır’ oyu kullandı.


Seçim sonrası AK Parti Karabük İl Teşkilatı Kent Meydanında kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından kutlama programı havai fişek gösterimi sonrasında sona erdi.




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