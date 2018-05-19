Karabük’te şampiyonluk coşkusu

şampiyonluğu Karabük ve ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 21. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Karabük’te, Galatasaraylı taraftarlar sokağa akın etti. 100. mahallesinde adeta insan seli oluşturan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.. Araçlarıyla ve yaya olarak caddelere inen taraftarlar 21. şampiyonluğu doyasıya kutlamaya başladı. Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk coşkusu Karabük ve Safranbolu’da gece geç saatlere kadar devam etti.