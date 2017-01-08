Karabük’te Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ay yıldızlı bere ve Türk bayrağı dağıtıldı.

102. yıldönümünde Sarıkamış Şehitleri Karabük’te kalabalık bir katılımla anıldı ve yürüyüş programı yapıldı.

Çamlık Mesire Orman alanından başlayarak Şirinevler mahallesinden stadyuma kadar düzenlenen, “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne” Karabük Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı. Karabük Offroad Kulübü (KARDOF) üyeleri de arazi araçları ile yürüyüşe eşlik etti.

Mesire alanı içersinde başlayan yürüyüşte, zaman zaman buz tutan yerlerde yürüyüşe katılanlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve öğrenciler buzlu yolda düşmemek için birbirlerine tutundu. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından okunan duaların ardından yürüyüş sloganlar eşliğinde Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında son buldu. Törenin bitiminde yürüyüşe katılanlara mercimek ve ezogelin çorbası ikram edildi.