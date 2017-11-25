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25 Kasım 2017 18:20

Karabük’te “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" forumu gerçekleştirildi

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” forumu AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı’nın katılımları ile Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Karabük’te “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri

25 Kasım 2017 18:20


AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) Forumu toplantısında Fındıklı; yaptığı konuşmada, Türkiye’nin her yöresinin kendisine özgü bir yapısı ve her şehrin birbirinden farklı ekonomik ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.


Forum kapsamında Türkiye’de son 15 yılda 81 ilde gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan memnuniyet duyulan yatırımların, bu yatırımların hayat geçmesinin önündeki engelleri tespit edip, Türkiye ekonomisi üzerinde makro düzeyde incelemeler yapmayı hedeflediklerini belirten Fındıklı, "Her ili sanayiden tarıma, turizmden eğitime kadar fotoğraflarını çekerek geçmişte yapılan ve hala memnuniyet duyulan işleri, inşa sürecinde olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını, yatırımları ve vatandaşın hükümetten öncelikli beklentilerini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu projeyi üç aşamada yöneteceğiz. Birinci ayağını teşkilat mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantılar oluşturuyor. Bu toplantılarda partimizin illerdeki temsilcileriyle bir araya geliyoruz ve her ilin mevcut siyasi ve sosyo-ekonomik durumu hakkında ihtiyaç duyduğu yatırımları masaya yatırıyoruz ve istişarelerde bulunuyoruz." diye konuştu.


Fındıklı, forumun ikinci ayağında iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katılımıyla toplantılar yapacaklarını aktararak, şehirlerde ekonomiyle ilgili kesimlerin görüşlerini ve verimli sonuçlar elde etmenin kendileri için hassas bir konu olduğuna değindi.


Bu yüzden şehirlerin ekonomik ihtiyaçlarını sektörel bazda ve en detaylı şekilde alarak mevcut durumu görünür kılmaya çalıştıklarını vurgulayan Fındıklı, "Üçüncü aşamasında halkla birebir yüz yüze, yani kamuoyu anketi şeklinde halkın beklentileri ve onların Karabük ile ilgili görüşlerini toparlayacağız. Bu üç çalışmayı üst üste getirip, Karabük’ün mikro ekonomik ve ekonomisiyle ilgili yol haritasını çıkaracağız." ifadelerini kullandı.




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