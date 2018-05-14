Karabük’te SGK Haftası kutlandı

SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım ve SGK Müdürlüğü Personelinin katıldığı çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Bu yıl onuncusu kutlanan SGK Haftası programında konuşan İl Müdürü Yıldırım, Sosyal Güvenliğin, kişileri ve aileleri, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi risklerin yol açacağı gelir azalışı veya harcama artırıcı zararlardan korumak üzere, kişilere sağlık ve asgari bir hayat standardını garanti eden bir sistem olduğunu belirtti.

Sosyal sigortaların, çalışan ve işverenlerin prim katkısının bulunduğu, katılımı zorunlu olan bir sistem olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ülkemizde üç büyük Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK-BAĞ-KUR-EMEKLİLİK SANDIĞI)16 Mayıs 2006 tarihli 5502 sayılı kanun ile tek çatı altında birleştirilmiş, bu görev Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiştir. Kurumumuz doğumdan ölüme kadar, hatta öldükten sonrada hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişebilir aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini uygulamaktadır” dedi.

Kayıt dışı istihdam konusunun SGK’nın öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Yıldırım şunları söyledi:

“Ülkemizde ve ilimizde kayıtlı çalışan oranı maalesef arzulanan bir düzeyde değildir. 2002 yılında yüzde 52 seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranı yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibariyle yüzde 34’lere düşürülmüştür. Kayıt dışı istihdam konusu Kurumumuzun öncelikleri arasında yer aldığından, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları sonucu 2023 yılında Kayıt dışı istihdam oranının tarım dışında yüzde 15’e çekebilmek için yoğun ve etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kayıt dışılık oranının yüzde 1 puan azalmasının ülke ekonomisine yaklaşık 2 Milyar TL, katkı sağladığı düşünüldüğünde önemi daha iyi anlaşılacaktır."

“Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak gelinen noktada, vatandaş odaklı, daha etkin, verimli, kaliteli ve güvenilir hizmeti, vatandaşın ayağına götürecek çalışmalar yapmaktayız” diyen Yıldırım, amaçlarının kurumdan hizmet alan tüm bireylerin memnuniyetini arttırarak sağlamak olduğunu dile getirdi.