Karabük’te Spor Merkezleri Açıldı

Soğuksu Merkez Spor Salonu’nda yapılan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, spora başlayan gençleri ve ailelerini tebrik ederek, “ Biz burada spor ailesi oluşturduk. Bu ailemiz Karabük için bir ışık olacaktır. Buraya istekli gelen sporculara büyük görev düşüyor. Herkes mahallesinde komşularını ve arkadaşlarını yanında getirerek Karabük halkını spora teşvik edecek. Bize düşen spor disiplini içerisinde antrenörlerimizin çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmesini sağlamak." Dedi.

Geçit töreni ile devam eden programda sporcular tekvando, judo, güreş, karete, boks ve basketbol gösterisi sundu.

Törene, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Turgut Acarlı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve aileler katıldı.