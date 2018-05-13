Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Camiyanı deposunun 500 metre ilerisinde yaşandı. Ormanlık alandan tomruk taşıyan Beytullah Kökçü idaresindeki 78 YA 867 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tır sürücüsü Kökçü, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören orman işçilerinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı şoför Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.