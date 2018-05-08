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08 Mayıs 2018 18:27

Karabük’te Trafik Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

Karabük’te Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Karabük’te Trafik Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi

08 Mayıs 2018 18:27


Mayıs ayının ilk haftası kutlanan “Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında; Karabük İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Ovacuma İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lisesinde öğrenim gören öğrencilere genel trafik kuralları anlatıldı.


Bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, trafik hizmetlerinde kullanılan malzeme ve teçhizat tanıtılarak; idareci ve öğrenciler “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” kapsamında bilgilendirildi. Yine aynı kapsamda; Yeşilköy Köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Jandarma Yol Arama ve Kontrol noktasında, sürücülere lokum ve kolonya ikram edilerek, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusundaki farkındalıklarının arttırılması sağlandı.


Karabük İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını en aza indirme ve vatandaşların karayolunda güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlama yönündeki gayretlerine devam edecek.




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