Karabük’te trafik kazaları: 7’si çocuk 16 yaralı

Karabük - Eskipazar karayolu 10. Kilometresinde Yusuf Arslan (40) idaresindeki 16 AEP 77 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada ters dönen otomobilin içindeki sürücü Arslan ile yanında yolcu olarak bulunan, Şaden Arslan (65), Ege Can Arslan (9) ve Ece Nur Arslan (11) yaralandı. Yaralılara yoldan geçmekte olan AK Parti konvoyundaki partililer yardım ederek otomobilden çıkarttı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

“Düğün konvoyunda kazada”

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Arslan mevkiinde düğün konvoyundaki araçların karıştığı kazada ise ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Cihan Böyükdüz idaresindeki 18 LH 442 plakalı otomobil Gerede istikametinden Karabük istikametine seyir halinde iken önünde seyreden Ramazan Aydın idaresindeki 78 BT 964 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan Refika Durmuş, Zeynep Böyükdüz (9), Naciye Selalmaz, Busenur Böyükdüz (3) ve Naciye Böyükdüz yaralandı. Durumları iyi olan yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskipazar ilçesinde meydana gelen bir diğer kazada ise Ortaköy mevkiinde Ramazan Göktepe (61) 78 AT 758 plakalı otomobil Gerede istikametine seyir halinde iken sürücüsü tespit edilemeyen 67 TN 207 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ramazan Göktepe ile yanında bulunan Gülser Göktepe (58) ile Ayşe Göktepe (5) yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir başka kaza ise Karabük - Bartın Karayolu Ovacuma köyü mevkiinde meydana geldi. İdris Bilgili idaresindeki 28 ES 329 plakalı minibüs Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada minibüs içinde bulunan Hatice Aslan (58), Cemalettin Aslan (57), Maşide Bilgili (15) ve Meryem Bilgili (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi.