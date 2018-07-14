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14 Temmuz 2018 15:56

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük-Eskipazar karayolu Söğütlüçeşme mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

14 Temmuz 2018 15:56


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Demir (61) idaresindeki 06 EE 1614 plakalı otomobil Karabük’ten Gerede istikametine seyir halinde iken, dinlenme tesislerinden yola çıkmakta olan Fahri Gür (62) idaresindeki Avustuya plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Cengiz Demir ile yanında bulunan eşi Hacer Demir (61) ile gurbetçilerin otomobilinde bulunan sürücü Fahri (62) ile Mühit Kayacan (64), Mürvet Gür (62), Sefer Güleyen (73) ve Emine Gürleyen (73) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu olan yaralılardan Mürvet Gür, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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