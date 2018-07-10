Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 22:03

Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük’te bir araca arkadan başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

10 Temmuz 2018 22:03


Edinilen bilgiye göre kaza, Kanyon Köprü girişinde meydana geldi. Kanyon Köprü’den 5000 Evler Mahallesi istikametine giden Muzaffer O. 78 M 0107 plakalı aracıyla seyir halindeyken 115 numaralı caddeye döndüğü sırada, Özgür T.’nin (22) kullandığı 06 P 4586 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür T. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Özgür T.’yi sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı olan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Medikar Hastanesine kaldırıldı.


Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç