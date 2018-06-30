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30 Haziran 2018 14:34

Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen tır kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

30 Haziran 2018 14:34


Kaza Eskipazar-Karabük karayolu Aslanlar rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametine seyir halinde olan Remzi Küçükzoroğlu (37) idaresindeki 34 EM 0664 plakalı tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak önce önünde seyreden Nazım Ünal (50) idaresindeki 43 UL 683 kamyonun sol arka kısmına ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından tırın çekicisi koparak bariyerlerin ortasına düştü. Kazada yaralanan her iki sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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