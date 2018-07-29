Karabük’te trafik kazası: 2 yaralı

İddiaya göre, Bartın’dan Safranbolu istikametine seyir halinde olan Celalettin A.(58) yönetimindeki 78 SB 911 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Sadık U. (30) yönetimindeki 33 E 4466 plakalı otomobil hatalı sollama nedeniyle Kirkille mevkiinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 33 E 4466 plakalı otomobilde bulunan Ayça Y. ve Büşra K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobiller olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.