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13 Haziran 2018 02:03

Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

Karabük’te karşı şeride uçarak, kamyonete çarpan otomobil takla attı.

Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı

13 Haziran 2018 02:03

Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Safranbolu kara yolu Yeşil Mahalle çevre yolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Seyit Ahmet K. (38) idaresindeki 78 DC 639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride uçan otomobil Safranbolu istikametine seyreden İsmail E. (71) idaresindeki minibüse çarparak takla attıktan sonra ters döndü. Kazada otomobil sürücü Seyit Ahmet K. ile minibüs sürücüsü İsmail E. (71) ve yanında bulunan eşi Rahime E. (65) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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