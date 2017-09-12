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12 Eylül 2017 17:29

Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük’te, aynı yöne giden hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Karabük’te trafik kazası: 4 yaralı

12 Eylül 2017 17:29


Kaza, D-755 Karayolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Gerede istikametine giden Hasan Süel yönetimindeki 78 EC 158 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Ali Karakaya yönetimindeki 78 BA 219 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarında bulunan durağa çarparak durabildi. Kazada Ali Karakaya(67), Penbe Karakaya(60), Sevil Kavaklı(34) ve Deniz Arda Dönmez(9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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