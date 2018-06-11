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11 Haziran 2018 03:41

Karabük’te trafik kazası: 6’sı çocuk 9 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Karabük’te trafik kazası: 6’sı çocuk 9 yaralı

11 Haziran 2018 03:41

Kaza her iki araçta bulunan 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Zonguldak istikametine gitmekte olan 67 T 3058 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelmekte olan ve hatalı sollama yapan Serhat A. idaresindeki 78 SS 120 plakalı otomobil Balıkısık mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, ticari takside bulunan Elif Ö. (36), Fidan G. (9), Satiye Sevda G. (10), Zeynep G. (11) ile otomobilde bulunan Fatma A. (69), Sıdıka A. (37), Mustafa Burak A. (8), Berat A. (12) ve Betül Erva A. (1) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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