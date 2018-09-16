Karabük'te ‘Trafikte bizde varız' temalı bisiklet turu

Karabük'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel bisiklette farkındalılık turu, ‘Trafikte bizde varız' temasıyla gerçekleştirildi.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısı ile insanları bisiklete alıştırmak, hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen bisiklette farkındalık turunun bu yılki teması ‘Trafikte bizde varız' oldu. Polis ve 112 sağlık ekiplerinin eşliğinde Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda başlayan etkinlik, Karabük Kent Meydanı'nda sona erdi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı bisiklet turunda kent meydanında kurulan parkurlarda çocuklar bisikletleri ile hünerlerini sergilediler. Başarılı olan çocuklara ise ödül verildi.

Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdukadir Çetin, Bisiklet Derneğinin güzel faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, “Bizim onlardan isteğimiz bu tür faaliyetleri devam ettirmeleri. Bizimde onlara yapabileceğimiz destekleri yerine getirmemiz, ama bunun yanı sıra eğer derneğimiz spor kulübü hüviyetini kazanırsa ilimizi Türkiye çapında da temsil etme başarısını göstereceğiz. En kısa zamanda derneğimizi spor kulübü olmaya davet ediyorum. Spor kulübü olursa desteğimiz daha çok olacak” dedi.

Karabük Bisiklet Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Aydoğdu da, ‘Trafikte bizde varız' temalı bir tur düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“16-23 Eylül tarihleri arası Avrupa'da Hareketlilik Haftası. Bu kapsamda insanlarımızı bisiklete alıştırmak, hareket etmelerini sağlamak. Bisiklet birçok amaca hizmet eden bir araç. Spor, gezi, eğlence, ulaşım amaçlı kullanabiliriz. Ulaşım amacıyla kullandığımız zaman karayolunda seyreden diğer araçlarla birlikte yolu paylaşıyoruz. Bu sebeple biz bisikletliler ve motosikletliler olarak trafikte seyreden araçlardan bu yolu bizimde kullanma hakkımızın olduğunu bilmelerini ve saygı göstermelerini istiyoruz” diye konuştu.