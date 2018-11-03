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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Ş.Ö (49) isimli şahsın uyuşturucu madde temin edeceği bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalar neticesinde 235 gram uyuşturucu maddesi olan esrar ile birlikte Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.


‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ticareti' suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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