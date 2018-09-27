Karabük'te uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

Karabük'te polis ekiplerinin düzenlendiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ‘Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında C.Y. ve E.O. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 48.55 gram esrar maddesi ile karıştırılmış hint keneviri bitkisi tohumu, 2 gram Skank uyuşturucu maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe, 2 adet cam kavanoz ve 2 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.