Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, G.Ö. ve C.K isimli şahısların Zonguldak’tan Karabük’e uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların içinde bulunduğu aracı Demir Çelik Kavşağında durdurarak arama yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı gün O.A isimli şahsın İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu getirdiği bilgisini alan narkotik ekibi, şehirlerarası otobüs terminalinde şahsı beklemeye başladı. Polis ekipleri, otobüsten inen şahsı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişinin emniyette sorgusu devam ediyor.