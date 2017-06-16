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16 Haziran 2017 17:51

Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te polis ekiplerinin iki ayrı operasyonunda İstanbul ve Zonguldak’tan kente uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu

16 Haziran 2017 17:51


Edinilen bilgiye göre, G.Ö. ve C.K isimli şahısların Zonguldak’tan Karabük’e uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların içinde bulunduğu aracı Demir Çelik Kavşağında durdurarak arama yaptı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.


Öte yandan, aynı gün O.A isimli şahsın İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu getirdiği bilgisini alan narkotik ekibi, şehirlerarası otobüs terminalinde şahsı beklemeye başladı. Polis ekipleri, otobüsten inen şahsı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada bonzai maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişinin emniyette sorgusu devam ediyor.




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