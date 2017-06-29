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29 Haziran 2017 18:47

Karabük’te uyuşturucu operasyonu

KARABÜK (İHA) – Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, bir miktar Hint Keneviri bitkisi ile esrar maddesi ele geçirildi.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu

29 Haziran 2017 18:47


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı olduğu çalışmalar neticesinde bir ihbar sonucu Atatürk Mahallesi’nde bulunan R.E’nin evine operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılına operasyon kapsamında yapılan aramalarda, evin çatı katında karton kutudan yapılmış, içi alüminyum folyo ile kaplanmış, etrafı bant ile sarılı, ampuller ve soğutucu fan ile desteklenmiş özel serada 22 saksı içinde Hint Keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan R.E’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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