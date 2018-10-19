Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Safranbolu ilçesinde M.İ. ve F.G. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsıları takibe aldı. Adresleri belirlenen şahsılara operasyon yapan ekipler evde M. İ. ve F.G. ile birlikte H.M. B., O. B., S.S. K. ve İ.Ü isimli şahısları gözaltına aldı. Narkotik ekiplerince evde yapılan aramalarda ise 18 adet satışa hazır içerisinde toz esrar bulunan toplamda 27 gram uyuşturucu madde, 5 adet saksıya dikili vaziyette toplam 25 Kök hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu içiminde kullanılan bong ve kova tabir edilen uyuşturucu ekiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan M.İ. ve F.G. uyuşturucu madde temin ve ticaretinden diğer 4 şahıs ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.