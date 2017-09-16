Karabük’te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğünce yaban hayatıyla ilgili bilgi edinmek amacıyla doğaya yerleştirilen 45 fotokapanla boz ayı, karaca, kara leylek ve yaban kedisinin görüntüleri çekildi.

Karabük’ün değişik alanlarında bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları’nda ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayvanlar takip ediliyor. Karabük’te fotokapana yansıyan görüntülerde boz ayının görüntüsü ilgi çekti. Bir ağaca sırtını dayayan boz ayı, bir süre sırtını kaşıdıktan sonra alandan ayrılıyor. Bir başka görüntüde ise karacanın etrafını izlemesi ve daha sonra su içmesi yer alıyor. Kara leylek ve yaban kedisinin de yansıdığı görüntülerle yaban hayatı popülasyonu çeşitliliğinin yanı sıra hayvan davranışları da gözlemleniyor.