Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 17:50

Karabük’te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Karabük’te, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.

Karabük’te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

16 Eylül 2017 17:50

Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğünce yaban hayatıyla ilgili bilgi edinmek amacıyla doğaya yerleştirilen 45 fotokapanla boz ayı, karaca, kara leylek ve yaban kedisinin görüntüleri çekildi.


Karabük’ün değişik alanlarında bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları’nda ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayvanlar takip ediliyor. Karabük’te fotokapana yansıyan görüntülerde boz ayının görüntüsü ilgi çekti. Bir ağaca sırtını dayayan boz ayı, bir süre sırtını kaşıdıktan sonra alandan ayrılıyor. Bir başka görüntüde ise karacanın etrafını izlemesi ve daha sonra su içmesi yer alıyor. Kara leylek ve yaban kedisinin de yansıdığı görüntülerle yaban hayatı popülasyonu çeşitliliğinin yanı sıra hayvan davranışları da gözlemleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç