Diğer
Kategoriler
21 Aralık 2016 17:12

Karabük’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karabük’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21 Aralık 2016 17:12

Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü’nce başlatılan yemleme çalışmaları kapsamında Orman Muhafaza memurları, Safranbolu’nun bin 200 rakımlı Sarıçiçek dağında yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı bin 200 rakamlı Sarıçiçek dağında ormanlarda aç kalan yaban hayvanları için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince saman, buğday, et ve kemik bırakıldı.
Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bin 200 metre yükseklikteki Sarıçiçek mevkiinde zorlu ve çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını bir şekilde takviye etmek için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Altunay, Orman İşletmesi olarak yaban hayatın dengesine önem verdiklerini de kaydederek, araziye çıkan vatandaşların da mutlaka yaban hayvanları için yem bırakmalarını tavsiye etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç