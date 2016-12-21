Karabük’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü’nce başlatılan yemleme çalışmaları kapsamında Orman Muhafaza memurları, Safranbolu’nun bin 200 rakımlı Sarıçiçek dağında yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı bin 200 rakamlı Sarıçiçek dağında ormanlarda aç kalan yaban hayvanları için Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince saman, buğday, et ve kemik bırakıldı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bin 200 metre yükseklikteki Sarıçiçek mevkiinde zorlu ve çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarını bir şekilde takviye etmek için yemleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Altunay, Orman İşletmesi olarak yaban hayatın dengesine önem verdiklerini de kaydederek, araziye çıkan vatandaşların da mutlaka yaban hayvanları için yem bırakmalarını tavsiye etti.