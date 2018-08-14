Karabük’te yakıt dolu tanker takla attı, litrelerce yakıt yola döküldü

Karabük’ten Yenice istikametine doğru seyir halinde olan ve yakıt taşıyan Hüseyin Orhan yönetimindeki 78 AZ 252 plakalı akaryakıt tankeri Bolkuş Köyü mevkiinde kaza yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan tankerde şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Hüseyin Orhan kendi imkanları ile tankerin içinden çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Özel İdaresine ait çalışma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik kontrolü alındıktan sonra yakıt dolu tanker çekici aracılığıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılma sırasında tankerden yüzlerce litre yakıt yola döküldü. İl Özel İdaresi ve karayollarına ait araçlarla yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.