Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:49

Karabük’te yakıt dolu tanker takla attı, litrelerce yakıt yola döküldü

Karabük-Yenice Karayolu’nda seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker kontrolden çıkarak takla attı.

Karabük’te yakıt dolu tanker takla attı, litrelerce yakıt yola döküldü

14 Ağustos 2018 14:49


Karabük’ten Yenice istikametine doğru seyir halinde olan ve yakıt taşıyan Hüseyin Orhan yönetimindeki 78 AZ 252 plakalı akaryakıt tankeri Bolkuş Köyü mevkiinde kaza yaptı. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan tankerde şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Hüseyin Orhan kendi imkanları ile tankerin içinden çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Özel İdaresine ait çalışma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik kontrolü alındıktan sonra yakıt dolu tanker çekici aracılığıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılma sırasında tankerden yüzlerce litre yakıt yola döküldü. İl Özel İdaresi ve karayollarına ait araçlarla yolda temizlik çalışması yapıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç