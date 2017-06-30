Karabük’te yangın helikopteri konuşlandırıldı

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Deposuna konuşlanan ve 1 Temmuz itibari ile göreve başlayacak olan yangın helikopteri 15 Eylül tarihine kadar başta Karabük olmak üzere çevre iller ile Batı Karadeniz bölgesinde oluşacak orman yangınlarına müdahalede bulunacak.

Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Karabük, Yenice ve Safranbolu olarak ekipman ve personelle yangına hazırlıklı olduklarını, tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ataş, “Biz ekipman ve personelle ne kadar tedbir alsak ta, her zaman söylediğimiz gibi burada önemli görev vatandaşa düşüyor. Vatandaşlarımız bahçelerinde ve tarlalarında anız yakmasınlar, Ekim ayına kadar hiçbir şekilde yangına davetiye çıkarıcı eylemlerde bulunmasınlar. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Afrika sıcaklarını ile iyice artan sıcaklık sonucu kuru otlar yangına büyük davetiye çıkıyor. Ormanlara yakın bölgelerde ve köylerde vatandaşlarımızdan en büyük ricamız piknik ve anız ateşi yakmamaları. Vatandaşlarımız olası bir yangında mutlaka ALO 177’yi arasınlar. Vatandaşın bizi araması, hemen müdahale açısından bizim için çok önemli. Yangın büyümeden alevler, duman görünür görünmez gidip söndürmek, yangının büyümemesi açısından önemli” dedi.

Ateşe yasak bölgelerde ateş yakmanın suç teşkil ettiğini bunun yaptırımlarının da çok ağır olduğunu hatırlatan Ataş “ Avcı ateşi, çoban ateşi, piknik ateşinden çıkan orman yangınları var. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Bunların yaptırımları çok ağır. 10 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezaları değişiyor. Hatta müebbete kadar varan cezalar var. Bu yüzden vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda piknik yaparken yaktıkları ateşi söndürmeli, sürücülerin sigara izmaritlerini yol güzergahlarında atmamaları gerekiyor” diye konuştu.

Yangın helikopteri hakkında da bilgi veren Rıfat Ataş, yangın helikopterinin su kapasitesinin 2.5 ton olduğunu ve biri Türk, 5’i yabancı olmak üzere 6 mürettebatın görev yapacağını kaydetti.