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18 Haziran 2018 16:47

Karabük’teki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi serbest bırakıldı

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Karabük’teki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi serbest bırakıldı

18 Haziran 2018 16:47


Edinilen bilgiye göre, Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temin ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıslardan, 10 gram bonzai, 13 adet extacy, 13 gram esrar, 16 gram skunk ve 1,5 gram uyuşturucu macun ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan E.Ö. (32), Y.H. (24), E.O. (22), B.A .(39) ve Ö.Ö(34) isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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