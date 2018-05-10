Karabük’ten, Muş ve İstanbul’a "Biz Anadoluyuz’ projesi

‘Biz Anadoluyuz’ projesinin devamı olarak Karabük’te öğrenim gören 5 öğrenci, 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Muş ilini, 29 Mayıs İstanbul’un fethinin 565. Yıl dönümü dolayısıyla 20 öğrenci, 27-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’u gezecekler.

Proje kapsamında Muş ve İstanbul illerine gidecek olan öğrenci ve öğretmenlerle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Kemal Çeber, “İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla yürütülen proje kapsamında geçen sene Bingöllü arkadaşlarınızı ilimizde misafir etmiştik. Şimdi de sizleri Muş ve İstanbul ilimize gönderiyoruz. İnşallah sizler için keyifli ve güzel anılarla dolu bir gezi olmasını diliyorum. Döndüğünüzde de sizlerden bir sayfa olmak üzere gezi hakkında değerlendirmelerinizi yazarak bana göndermenizi istiyorum. Gittiğiniz yerlere benim ve tüm Karabük halkımızın sevgi ve selamlarını iletin, hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer ve okul müdürlerinin yer aldığı program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.