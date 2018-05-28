Karabük’ün ufku daha çok büyüyecektir” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Sosyal Yaşam Merkezi sertifika dağıtımında yaptığı konuşmada Kapullu Mahallesi için yapılabilecek her şeyi yaptıklarını belirterek, “Kapullu Mahallesinin Atatürk, Namık Kemal ve Fevzi Çakmak Mahallelerinden bir farkı yok. Yaşam alanı olarak eski yapılaşmış yerlerde problemimiz çok. Biz biraz daha rahat imkânlar içerisinde yaşamak için Belediye olarak bugüne kadar elimizden gelen gayreti sarf ettik. Kapullu Mahallesine doğalgaz verilmesi mümkün değildi, doğalgaz verildi. Su tesisatının tamamı yenilendi. Neredeyse problemli hiçbir yolumuz yok. Sosyal Yaşam Merkezi ve parklar yaptık. Kapullu Mahallesine yapılabilecekler bu kadar” dedi.

Göreve geldikten sonra Karabük’te Belediyecilik anlayışının değiştiğini kaydeden Vergili, “Göreve geldiğimiz ilk gün elektriklerimiz kesildi. İşçimiz maaşını alamayacak durumdaydı. Biz ise yapmış olduğumuz programla bugün Karabük Belediyesini Türkiye’nin en zengin Belediyesi yaptık” ifadelerini kullandı.

“Karabük’ün ufku büyüyecektir”

Karabük için gerekli olan projeleri gerçekleştirmek için halktan destek istediğini söyleyen Vergili, “Bizlere destek verin, Ankara’da bizden halkın içinden bir temsilcimiz olsun. Zamanında Eskipazar’a büyük bir Organize Sanayi yapalım göç dursun, hava alanını Eflani’ye yapalım dedim. Üniversitenin oraya 1000 metrelik küçük uçakların İnip kalkabileceği hava alanı yapıyoruz diye yola çıktılar. Üniversitenin oraya hava alanı yapıldığı zaman yarın hava alanı yapalım dediğimizde, Karabük’ün hava alanı var diyecekler. Bizden de temsilci olduğu zaman bu zihniyet değişecektir. Karabük’ün ufku daha çok büyüyecektir” diye konuştu.

Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Kapullu Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile başlayan program çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.