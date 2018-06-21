Karagöl’e 30 bin sazan yavrusu daha bırakıldı

Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce hazırlanan “Su kaynaklarının balıklandırılması” projesi kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri’nde üretilen 30 bin sazan yavrusu balıklar, Karagöl Gölü’ne bırakıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, 10-11 yıldır Türkiye’de iç sulardaki balık kaynaklarını arttırabilmek amacıyla Karabük’e bu yıl da 30 bin balık tahsis edildiğini belirterek, “Karagöl başta olmak üzere, ilimizdeki küçük göletlere balıklandırma çalışması yapacağız. Hedefimiz ticari bir balıkçılığı yakalayabilmek. Turizm önceliği olan ilimizin sportif amaçlı balıkçılık yapılmasını sağlamak. Bununla beraber vatandaşlarımızın iyi bir protein kaynağı olan balığa ulaşmalarını sağlamak” dedi.

Ayrıca avcılık yapan insanlara da sürdürülebilir balıkçığın olabilmesi için, doğru bir avlanma yapmaları gerektiğini ifade eden Şahin, “Avlanma boyu, zamanı, avlanmada kullanılacak ekipmana dikkat edilmesi lazım. Çünkü bıraktığımız bu balıklar gelecek nesillerin besleneceği balıklar olacaktır” diye konuştu.