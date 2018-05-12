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12 Mayıs 2018 12:31

Karakaş, Anneler Gününü kutladı

Karabük 27.

Karakaş, Anneler Gününü kutladı

12 Mayıs 2018 12:31

dönem AK Parti Milletvekili aday adayı iş adamı Sertaş Karakaş Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Karakaş mesajında , “Dünyada hiçbir zaman karşılık beklemeden sevgisini ve şefkatini gösteren şüphesiz ki anneler olduğunu ifade ederek “Gece gündüz demeden evladı için çalışan vatana millete hayırlı olması için çabalayan annelerimiz için ne kadar dua etsek azdır. Annelerimiz için ne yapsak, ne söylesek, ne kadar teşekkür etsek az kalır. Annelerimizin hakkı ödenmez. Anneler sadece bir gün de değil, yılın her günü ve zamanın her anında anılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin “Anneler Günü”nü kutluyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.




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