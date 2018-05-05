Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Karaman, "Ciddi çalışıyoruz ama bu çalışmayı da destekleyecek bir şeyler olması gerekiyor. Biz bunları başarabilmiş değiliz. Senenin hazırlığı içerisinde olacağız. Bizi samimi olarak önümüzdeki yıla taşıyabilecek yüreklilikte oyuncularımız hangisiyse, şehrimize katkı sağlayacak oyunlarımız hangisiyse onlarla yola devam edeceğiz. Hepsini tanıma fırsatı buldum, hepsine de forma imkanı verdim. Verilen mücadelenin karşılığı puan olabilirdi. Onu alamadığım için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili sorulan soruya ise Karaman, şu cevabı verdi:

"Oynadığımız 5-6 müsabakada eğer hata görmeye çalışsam çok hata görürüm ama eğer kişiler vicdanlarına yenik düşerlerse zaten mağlup olmuş demektir. Biz vicdanımıza mağlup olmamaya çalışıyoruz. Orada bir ışıkla karanlığın bir savaşı var. Işığın karanlığa hep galip gelmesini arzu ediyoruz. Bir şehrin kaderiyle kaderiyle alakalı, yönetilecek bir müsabakadan erilen bir karardan veya bizden dolayı bir hatadan dolayı başka birilerini de mağdur etmemek lazım. Onun için adalet çizgisinden çok fazla sapmamamız gerekiyor. Eminim ki, inanıyorum ve ümit ederim ki doğru karar vermiştir."