Karaman: “Teslim olmuş değiliz”

Sonuçta biz puan alabileceğimiz maçlar da çıkardık. Futbol her sonuca gebedir. Biz teslim olmuş değiliz. Maça çıkıp göreceğiz” dedi.

Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çamlık sahasındaki antrenmanla devam etti. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir oyunla hem takımı hem de şehri temsil edeceklerini söyledi.

“Aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanacağız”

Karaman, Fenerbahçe için söylenecek pek fazla bir şeylerinin olmadığını kaydederek, “Aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanacağız. Bazı zorluklarımızın olduğu gerçek. Orta sahada iki oyuncumuz cezalı. Buna rağmen elimizdeki kadro ile en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir oyunla hem takımımızı hem de şehrimizi temsil edebiliriz diye düşünüyorum. Biz maç ayırt etmiyoruz. Tabi ki oynayacağımız rakip Karabükspor’u bekliyor kendi hedefine ulaşmak için. Maç sonunda zorlandıklarını ifade ediyorlar ama istedikleri sonucu alıp ayrılıyorlar. Dolayısıyla zirve sorunu onların sorunu bizim sorunumuz değil. Kendi adımıza hesaplarımız var, oyuncularımızı gelecek seneye taşıma hedeflerimiz var. Var olan yetenekli oyuncularımızla devam etmeye çalışacağız. Kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan nasıl bir ders çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Biz kendi sorunlarımızla uğraşırken onların sorunlarını düşünecek durumda değiliz” dedi.

“Var olan mücadelemizde maça çıkacağız”

Karaman, “Bana forvete ihtiyacın var mı diye sorduklarında ben birden fazla forvete ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu silah meselesidir. Var olan mücadelemizde maça çıkacağız. Futbol her şeye gebe. Sürpriz olmayacak diye bir durum yok. Sonuçta biz puan alabileceğimiz maçlar da çıkardık. Futbol her sonuca gebedir. Biz teslim olmuş değiliz. Maça çıkıp göreceğiz. İyi sonuç almak için çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

Futbolcuların moralinden de bahseden Karaman şunları söyledi:

“Genel sorunlardan bahsetmeyeceğim. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sorunlarını bize yansıtacak kadar ağır sorun telaffuz etmiyorlar. Son derece disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Genel problemlerle ilgili, kadro ile ilgili eksiklerimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Gayretlerinden dolayı futbolcularıma teşekkür ediyorum.”

“Galatasaray 3 puan önde olduğundan avantajlı”

Lig şampiyonu olarak kimi gördüğü noktasındaki soruya ise Karaman, “Son iki haftaya girdiğinde Galatasaray takımı 3 puan önde ise ciddi bir avantajla giriyor demektir. Ama burası Türkiye her türlü sonuç alınabilir. Galatasaray’ın son oynadığı müsabakaya baktığınızda şampiyonluğa oynayan kadro bu dediğinizde kafalarda soru işareti bırakabilen oyun performansları olabiliyor. Dolayısıyla bu stres en üst düzeydeki oyuncu etkiyebilir, iyi oyunun önüne geçebilir. Yani lig bitmeden şu takım şampiyon olur demek benim futbol tecrübeme uygun değil. Galatasaray 3 puan öndeyse daha avantajlı görünüyor” cevabını verdi.

Karabükspor’un averaj takımı olarak görüldüğü, bunu Fenerbahçe’nin de söylediği yönünde bir soruya ise Karaman, “Ben Aykut hocanın öyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Nezaketini bilen bir insanım. Tatbikî de içinde bulunduğumuz şartlar, attığımız gol sayısı, yediğimiz gol sayısını alt alta koyduğumuzda böyle bir denklem çıkmasını her spor adamı bekleyebilir. Biz teslim olan insanlar değiliz. Mücadelemizi verip sonucu bekleyip göreceğiz” şeklinde cevap verdi.

Takımın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç da açıklamasında, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacaklarını, kendisi için bunun bir tecrübe olacağını, maçın kendileri için zor geçeceğini ancak ellerinden geleni de yapacaklarını kaydetti. Tecrübeli oyuncu İshak Doğan ise çok önemli bir maça çıkacaklarını ve ligin kaderini belirleyeceğini, averaj algısına izin vermeyeceklerini, maçın sürprizlere

açık olabileceğini kaydetti.

Kaleci Çağlar Şahin Akbaba, son haftalar olması nedeniyle takımlar için kader maçlarına çıktıklarını, kendileri için sezonun bittiğini, Fenerbahçe’nin bu maça ne kadar ciddi baktıklarını maçta anlayacağını dile getirdi.