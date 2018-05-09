Karaoğlu aday adaylığını açıkladı

CHP Genel Merkezi’ne yaptığı resmi başvurusunun ardından partisinin Karabük İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan gazeteci ve iş adamı Sedat Karaoğlu, Karabük’te insana odaklı yatırım yapacaklarını söyledi. Karaoğlu; “Karabük’te bir sürü yatırım var, insanlar yollardan, köprülerden bahsediyor. Fakat Karabük’te unutulan bir şey var, Karabük’te insan ruhuna hitap edecek şeyler gitti. Cumhuriyet Kenti Karabük’te maalesef insana hiç yatırım yapılmadı, yola yatırım yapıldı, devasa binalar yapıldı ama insana yatırımı hep beraber unuttuk. İnsana yatırım yapmanın ne demek olduğunu, insana yatırım yapmanın çok önemli olduğunu birlikte hatırlatacağız. Karabük’ün doğası,ormanı,turizmi ile özel bir kent olduğunu ve bu özelliklerini kaybetmemesi lazım” dedi.