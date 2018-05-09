Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:09

Karaoğlu aday adaylığını açıkladı

CHP Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunu yapan İşadamı Sedat Karaoğlu,İnsanların gözünde bu sefer farklı bir ışık gördüğünü belirterek, 24 Haziranda yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Karaoğlu aday adaylığını açıkladı

09 Mayıs 2018 17:09


CHP Genel Merkezi’ne yaptığı resmi başvurusunun ardından partisinin Karabük İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan gazeteci ve iş adamı Sedat Karaoğlu, Karabük’te insana odaklı yatırım yapacaklarını söyledi. Karaoğlu; “Karabük’te bir sürü yatırım var, insanlar yollardan, köprülerden bahsediyor. Fakat Karabük’te unutulan bir şey var, Karabük’te insan ruhuna hitap edecek şeyler gitti. Cumhuriyet Kenti Karabük’te maalesef insana hiç yatırım yapılmadı, yola yatırım yapıldı, devasa binalar yapıldı ama insana yatırımı hep beraber unuttuk. İnsana yatırım yapmanın ne demek olduğunu, insana yatırım yapmanın çok önemli olduğunu birlikte hatırlatacağız. Karabük’ün doğası,ormanı,turizmi ile özel bir kent olduğunu ve bu özelliklerini kaybetmemesi lazım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
23
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç