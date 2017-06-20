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20 Haziran 2017 13:33

KARÇİMSA’dan iftar yemeği

Kardemir A.

KARÇİMSA’dan iftar yemeği

20 Haziran 2017 13:33

Ş ve Sabancı Holding ortaklığında bulunan KARÇİMSA tarafından iftar yemeği düzenlendi.


Safranbolu Bağlar Saray Otel’de düzenlenen iftar yemeğine KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkan vekili Kamil Güleç, KARÇİMSA Genel Müdürü Hakan Şenvardarlı, Haddeciler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, işadamları ile davetliler katıldı.


İftar yemeğinin ardından konuşma yapan KARÇİMSA Genel Müdürü Hakan Şenvardarlı, iftar yemeğine katılan davetlilere teşekkür ederek, “Bizi yalnız bırakmayan siz değerli paydaşlarımızın gücü oldukça büyük ve önemli. Sizlerden aldığımız güçle KARÇİMSA ailesini daha da büyüteceğimize inancımız sonsuzdur. Bizi bir araya getiren bu özel gecede soframızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.


Şenvardarlı ayrıca, Türkiye’de 2016 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 64. 3 milyon ton çimento üretimi gerçekleştiğini de kaydederek, “ Şirketimizde verimlilik ve sürdürülebirlik odaklı çalışmaları ile 2016 yılında karlılık rekoru ile önemli başarılara imza attı. KARÇİMSA 2016 yılında 39 milyon TL ciro elde etti. Türkiye işçim katma değer sağlayan bir kurum olarak bu yolda bizleri yalnız bırakmayan paydaşlarımızın rolü bizim içim oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.




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