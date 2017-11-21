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21 Kasım 2017 17:01

Karda mahsur kalanlara Kızılay ekibi yetişti

Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 20 cm’ye ulaştığı Karabük-Bartın karayolunda Türk Kızılayı Karabük yetkilileri yolda mahsur kalanlara yardım etti.

Karda mahsur kalanlara Kızılay ekibi yetişti

21 Kasım 2017 17:01


Yola hazırlıksız çıkan çok sayıda sürücünün sıkıntı yaşadığı Karabük-Bartın arasında bağlantıyı sağlayan Ahmet Usta geçidinde Türk Kızılayı Karabük yetkilileri, vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı.


Türk Kızılayı Karabük yetkilileri, soğuktan etkilenen sürücülere ve yolculara meyve suyu, su ve bisküvi ikram etti.


Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, yolda kalan sürücü ve yolculara ikramlarda bulunduklarını söyleyerek, " Amacımız sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın olduğu her yerdeyiz” dedi.




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