KARDEMİR 3.çeyrekte 47.5 milyon TL kar elde etti

çeyreğinde 47.5 milyon TL net karlılığı elde etti.

KARDEMİR Yönetimi tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şirketin yoğun kur hareketlerinin yaşandığı 2018 yılının 3. çeyreğini de karlı bir şekilde geride bıraktığını ve salt 3. çeyrekte yaklaşık 47,5 milyon TL net karlılık elde ettiğini belirtilerek, “Bugün kamuoyuna açıklanan 2018 yılı 9 aylık Konsolide Mali Tablolarına göre satış gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış göstererek 3 milyon 952 bin TL, FAVÖK tutarımız yüzde 214 artışla 1 milyon 375 bin TL ve net karlılığımız yüzde 169 artışla 486 milyon TL'ye ulaşırken, şirketimizin FAVÖK marjı ise yüzde 34,8 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada tüm faaliyet süreçlerinde elde edilen başarılı iş sonuçlarını sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme prensibi ile hareket edildiği, kurumsal altyapının geliştirilerek, mali disiplin ve piyasa dinamikliği içerisinde hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam edileceği belirtildi.