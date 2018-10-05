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Kardemir Karabükspor, Afyonspor maçına hazır

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-mavili ekip, Lig'in 8. haftasında yarın 14.00'te Zafer Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda takım, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.


Kara yolu ile Afyon'a hareket edecek olan Kardemir Karabükspor'da sakatlıkları bulunan Emre Eser ve Berkay Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

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