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25 Temmuz 2018 10:58

Kardemir Karabükspor, Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Kardemir Karabükspor, Tetiş Yapı Elazığspor ile oynadığı ikinci hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Kardemir Karabükspor, Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı

25 Temmuz 2018 10:58


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum’da TY. Elazığspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Kardemir Karabüskpor, bordo-beyazlı ekip ile 2-2 berabere kaldı. Karabükspor mücadeleye Yavuz Aygün, Serkan Kurtuluş, İbrahim Kaş, Mohamadou Sissokko, Abdullah Sezgin, Murat Ceylan, Zeki Korkmaz, Aydın Yılmaz, Aymen Souda, Serdar Özbayraktar, Yusuf Akbulut 11’i ile başlarken, iki takımın kazanmak için mücadele ettiği karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Batı Karadeniz temsilcisinin gollerini 43.dakikada Serdar, 78. dakikada Emre kaydederken, Elazığspor’un gollerini 15. dakikada Balarabe ve 77. dakikada Muhammet attı.


Karabükspor Erzurum kampı son hazırlık maçında Perşembe günü 17.00’de B.B.Erzurumspor ile karşılacak.




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