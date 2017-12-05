Kardemir Karabükspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde üst üste aldığı altı mağlubiyet ile 8 puanla ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, 2 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı. Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen ve 2 saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdmana sakatlığı bulunan Dany’nin yanı sıra rahatsızlığı bulunan Seleznov katılmadı.