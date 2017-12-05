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05 Aralık 2017 18:47

Kardemir Karabükspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 15.

Kardemir Karabükspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

05 Aralık 2017 18:47

haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor zorlu maçın hazırlıklarına başladı.


Ligde üst üste aldığı altı mağlubiyet ile 8 puanla ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, 2 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı. Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen ve 2 saat süren idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.


İdmana sakatlığı bulunan Dany’nin yanı sıra rahatsızlığı bulunan Seleznov katılmadı.




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