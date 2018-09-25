Kardemir Karabükspor, Körfez maçına hazır

Lig ekiplerin Kardemir Karabükspor yarın sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın saat 14.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Körfez SK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, futbolcular ilk bölümde ısınma hareketleri ve dinamik streching, ikinci bölümde koordinasyon ve dar alanda pas çalışması, son bölümde ise taktik çalışma yaparak antrenmanı sonlandırdı.