Kardemir Karabükspor'a taraftar desteği

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un taraftarları pazar günü oynanacak Boluspor maçı öncesi takımlarını yalnız bırakmayarak destek verdi.

Kırmızı-mavili takım pazar günü Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını akşam üzeri Hasan Doğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 1.5 saat süren antrenman tek kale maçla sona erdi.

“İlk kez oluyor”

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, bu hafta oynayacakları Boluspor ile Karabükspor'un arasında yıllardır bir çekişme ve rekabet olduğunu belirterek, “O maçla alakalı taraftarlarımız da geldi. İlk kez oluyor bu. Ben yalnızlıktan bahsediyordum. Destek amacıyla geldiler çocukları motive ettiler. İnşallah onların inancını futbolcularda sahada yansıtırsa sonuçla alakalı bir şey söylemesem bile sahada çok iyi bir mücadele edeceklerini düşünüyorum” dedi.

Taraftardan moral desteği

Kardemir Karabükspor taraftarları Boluspor maçı öncesi antrenmanda takımı yalnız bırakmayıp destek verdi. Futbolcularla sohbet eden taraftarlar ezeli rakipleri karşısında takımlarından ellerinden geleni yapmalarını isteyerek, güvendiklerini söylediler.