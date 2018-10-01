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Kardemir Karabükspor'da Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kırmızı-mavili takım, lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşamüzeri Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda takım koordinasyon ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

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