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12 Mayıs 2018 20:33

Kardemir Karabükspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Kardemir Karabükspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

12 Mayıs 2018 20:33

haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


14 Mayıs Pazartesi günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Karabükspor Çamlık Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma ve teknik ağırlıklı çalışma yaptı. İdmana izinli olan Skulason katılmazken tedavileri devam edilen Ferhat Görgülü ve Adam Stahl ise takımdan ayrı çalıştı.


Kırmızı-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.




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