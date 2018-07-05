Kardemir Karabükspor’da Levent Açıkgöz ayrılığı açıkladı

Kardemir Karabükspor’da uzun yıllar futbol oynayan, teknik direktörlük görevi yapan ve geçen sezon çıktığı 11 maçta oynattığı oyun sistemiyle göz dolduran Levent Açıkgöz, sosyal medya hesabından Karabükspor’dan ayrıldığını duyurdu. Açıkgöz sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Yıllarca armasını taşıdığım,formasını terlettiğim, kısa bir süre hocalık yapma şerefine ulaştığım yuvam Kardemir Karabükspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Bu süreçte bana destek olan tüm kulüp personeline, meslektaşlarıma ve büyük Karabükspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Bu armaya olan bağlılığım ve Karabüksporluluğum hiçbir zaman bitmeyecek ve azalmayacaktır. Güzel günler görmek ümidiyle” ifadelerini kullandı.